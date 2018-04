Federaţia Română de Oină, cu sediul în Constanţa a publicat extrasul situaţiei financiare pentru anul 2017.



Potrivit documentului, indicatorii din situaţiile financiare anuale depuse pentru anul 2017 este următoarea:



I. Indicatorii din bilanţ (în lei):



A. Active imobilizate

B. Active circulante 112.011

C. Cheltuieli în avans

D. Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an 2.195

E. Active circulante nete, respectiv datorii curente nete 109.816

F. Total active minus datorii curente 109.816

G. Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an

H. Provizioane

