Rubiales a fost cel care nu a putut trece peste faptul că Lopetegui a ascuns negocierile cu Real Madrid şi a preferat să-l demită pe fostul portar pentru a transmite că echipa naţională nu trebuie pusă niciodată sub un club. Zis şi făcut, doar că drumul Spaniei în Rusia s-a oprit rapid, în optimile de finală: "Niciodată nu o să mă dezic de ceea ce am decis înainte de Mondial. Trebuie să continuăm pe acest drum", a început discursul lui Rubiales, care a transmis că nu se grăbeşte să ia o nouă decizie importantă: "Le-am fost superiori şi este dureros că am fost eliminaţi, cu toate că adversarul nu... citeste mai mult

