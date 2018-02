FeDCup: Romania - Canada 2 - 0

Dupa prima zi este 2-0, echipa noastră având nevoie de un singur punct pentru a bifa o importanta victorie in FedCup.

Castigatoarea confruntarii va disputa barajul pentru promovarea in Grupa Mondiala I a Fed Cup.

Sambata, in primul meci, Sorana Cirstea a invins-o cu 6-2, 6-2 pe Carol Zhao, iar apoi Irina Begu a avut ceva emotii pentru a face 2-0, trecand de Bianca Andreescu cu 6-3, 6-7 (4), 6-2, dupa peste 2 ore de joc:

Dupa meciul Irinei Begu cu Carol Zhao, primul de duminica, mai sunt programate intalnirile:

Sorana Cirstea (locul 38 WTA) vs Bianca Andreescu (locul 153 WTA)

Ana Bogdan/Raluca Olaru vs Gabriela

