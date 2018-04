Fed Cup: Simona Halep aduce calificarea Romaniei in Grupa Mondiala Simona Halep, numarul unu mondial in tenisul profesionist feminin, a adus calificarea Romaniei in Grupa Mondiala a Fed Cup, obtinand victoria decisiva in barajul cu Elvetia, gazduit de Sala Polivalenta din Cluj-Napoca.

