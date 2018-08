Newsletter Eşti curios de ceea ce se întâmplă în lumea auto? Îţi trimitem ştirile zilei direct pe e-mail. Goodwood Festival of Speed este un eveniment unic în lumea auto. Combinația dintre peisajul rural britanic, domeniul Ducelui de Richmond (cunoscut și ca Lord March), cel care găzduiește în fiecare an evenimentul și mulțimea de automobile noi și vechi prezente la eveniment alcătuiește un mix irezistibil pentru orice petrolhead. Dar ce se întâmplă de fapt la Goodwood Festival of Speed? Este o competiție sportivă pe traseu de coastă? Este un mini salon auto în aer liber? Este o reuniune a... citeste mai mult

azi, 12:36 in Auto, Vizualizari: 39 , Sursa: Automarket in