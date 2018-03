FCSB - Viitorul // "Am câștigat cu noroc. În prima repriză aș fi făcut 10 schimbări. Bine, hai să zicem că pe fundașii centrali și pe Morais i-aș fi ținut în teren. Am dat două goluri norocoase, fotbal nimic. Dacă joci așa cu Astra, nu e bine. Nu mai înțeleg fotbalul ăsta. Ce jucăm noi sigur nu e fotbal. Au fost o mulțime de pase greșite și la noi, dar și la Viitorul. Ăsta nu e fotbal când aștepți să dea Budescu o execuție. Nu-i mai înțeleg nici pe cei de la Viitorul. Noi am întâlnit un adversar mult... citeste mai mult

