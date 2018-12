Antrenorul FCSB Nicolae Dică nu mai dorea ca Liga 1 Betano să se mai dispute în acest an. Tehnicianul a explicat că vremea nefavorabilă a făcut ca jucătorii săi să nu se poată antrena la capacitate maximă.

"Ne-a fost greu în ultima perioadă, a nins şi nu am putut să ne antrenăm pe iarbă, am făcut antrenamente în sală, iar în ultimele trei zile doar pe sintetic. Nu mi-aş fi dorit să mai jucăm aceste meciuri din cauza timpului. Ne ne putem antrena sută la sută, nu avem condiţiile necesare de... citeste mai mult