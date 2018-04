Dupa meciul cu Dinamo, Rapidul joaca al doilea derby in decurs de o saptamana. Rapidistii joaca la Cluj, impotriva CFR-ului, liderul la zi a Ligii I. Este o ultima sansa pentru echipa lui Copos de a reintra in lupta pentru titlu. De fapt, in caz de...

Informatia zilei SM, 6 Aprilie 2012