Echipa FCSB a obtinut toate punctele puse in joc la meciul cu Viitorul dupa un meci pe care si l-a facut usor prin cele doua goluri marcate in prima repriza. Pana la golul lui Budescu din minutul 32 niciuna dintre echipe nu reusise vreo faza ofensiva notabila si jocul era blocat intr-o lupta surda la centrul terenului. A fost nevoie de o executie de geniu din partea lui Budescu si mingea a intrat in poarta, nu inainte insa de a fi intalnit ambii stalpi laterali ai portii oaspetilor. O finalizare rafinata din partea unuia dintre cei mai tehnici jucatori aflati la aceasta ora in Liga 1 Betano. Sase minute mai... citeste mai mult