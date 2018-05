FCSB ramane in lupta pentru titlu dupa ce a reusit sa se impuna cu destul de multe emotii in deplasarea de la Giurgiu. Vicecampioana a invins campioana cu scorul de 1-0, unicul gol al partidei fiind marcat in debutul jocului de Eddy Gnohere. Obligati...

Evenimentul, 9 Mai 2017