FCSB nu vrea să îşi piardă jucătorii, iar semnăturile au început să apară. Primul care şi-a prelungit contractul cu vicecampioana României este Mihai Roman. Mijilocaşul de 34 de ani a venit în vara anului 2018 de la FC Botoşani şi şi-a câştigat locul în echipa lui Nicolae Dică.

"Mihai Roman şi-a prelungit până în 2020 contractul. Va pot spune ca va juca la noi până atunci. Teixeira isi va prelungi contractul in curand. Avem un patron care vrea sa aduca tot ceea ce este mai bun si este normal acest lucru.

Daca ar fi sa decid eu, nu as aduce pe nimeni. Nici acum in iarna, nici vara viitoare. Avem un lot care corespunde,...