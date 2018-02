Articol de — Alin Grigore Marti, 13 Februarie, 13:42

Adrian Porumboiu, fostul patron de la FC Vaslui, a făcut o comparație dintre actuala echipă a lui Lazio și cea cu care se întâlnea formația sa în 2011 în Europa League, când reușea două rezultate de egalitate, scor 0-0 și 2-2.

"Am condus cu 2-1 în acel meci cu Lazio, dar am fost egalați în ultimul minut după o gafă a portarului Cerniauskas. Lazio avea o echipă mult mai bună decât cea de acum", a declarat Porumboiu pentru GSP.ro.

Omul de afaceri e încrezător în echipa lui Dică, însă spune că marea problemă a roș-albaștrilor în acest moment este portarul

"Am pus pariu cu un prieten și... citeste mai mult

acum 41 min. in Sport, Vizualizari: 18 , Sursa: Gazeta Sporturilor in