Vineri, 16 Februarie, 00:23

FCSB a învins-o pe Lazio, 1-0, din turul 16-imilor Europa League. Returul va avea loc pe 22 februarie, la Roma. (Detalii aici)

Harlem Gnohere a fost eroul steliștilor, marcând singurul gol al partidei, în minutul 30. Vârful francez a vorbit despre meci și a lăudat publicul de pe Arena Națională.

"Victoria este importantă. A fost un succes colectiv. Am venit după două meciuri în care nu ma jucat și e bine că am marcat. Este foarte important că am câștigat. Peste o săptămână trebuie să fim într-o formă foarte bună. Mă bucur că am marcat. În mod normal, când scap singur cu portarul, dau gol. Sper să mai fac... citeste mai mult