Vineri, 16 Februarie, 00:40

Constantin Budescu a fost unul dintre cei mai buni jucători ai celor de la FCSB în victoria cu Lazio, 1-0.

După meci, jucătorul stelist a vorbit despre duelul cu Lazio, despre ratarea uriașă din ultimele minute și a spus că și-ar dori ca fanii să vină în număr așa mare și în Liga 1.

"Este important că nu am primit gol acasă. În același timp, e bine că am căștigat. Puteam să facem 2-0, dar din păcate am ratat acea fază. Mi-am făcut mingea prea lungă.

Totuși și ei au avut ocazii și puteau inscrie. Cred că este un rezultat bun. Noi ne-am simțit foarte bine datorită fanilor și ne dorim ca atmosfera să fie așa la fiecare meci.... citeste mai mult