Bogdan Planici a fost desemnat cel mai bun jucător străin din Liga 1 Betano în 2018, Olimpiu Moruţan, cel mai bun tânăr fotbalist, iar Dennis Man a fost ales mijlocaşul anului.

"Mă bucur că am câştigat acest premiu, dar fără ajutorul celorlalţi colegi şi întregului staff nu reuşeam asta. Eu întotdeauna am fost concentrat pe rezultatele echipei. A fost un an bun pentru mine. Sperăm că în acesta ediţie să câştigăm titlul de campioană", a spus Planic.

Olimpiu Moruţan a declarat şi el: "Sunt foarte fericit pentru premiul primit. Le mulţumesc şi colegilor pentru că şi mulţumită lor am luat acest premiu. Eu îmi doresc să fiu sănătos în... citeste mai mult

