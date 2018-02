Joi, 01 Februarie, 10:57

După ce l-a vândut pe Florin Niță la Sparta Praga, Gigi Becali a dezvăluit că FCSB s-ar putea despărți de Harlem Gnohere.

Patronul FCSB a dezvăluit că atacantul francez de 29 de ani are o ofertă din China, pentru 2,5 milioane de euro. Becali spune că vrea 3 milioane de euro pentru Gnohere, dar este dispus să accepte și oferta actuală.

"Pentru Gnohere am o ofertă din China de 2,5 milioane de euro. Eu vreau 3 milioane de euro pe el. Dacă accept din prima, chinezii zic că am cedat prea ușor. Dar eu trebuie să mă țin tare. O să negociez pentru 3 milioane și la final accept 2,5 milioane, să zic că am cedat eu.

Dacă pleacă, Florin... citeste mai mult