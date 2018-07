FCSB – Dinamo. Echipele probabile pentru primul Derby din acest sezon

FCSB si Dinamo se intalnesc duminica seara, pe National Arena, in primul derby al noului sezon.

CCA l-a trimis pe Ovidiu Hategan la derby! Arbitrul va fi ajutat de asistentii Octavian Sovre si Sebastian Gheorghe, in timp ce rezerva va fi Iulian Dima. Observatorii partidei vor fi Alexandru Deaconu si Constantin Statescu.

Echipele probabile

FCSB: Bălgrădean - Benzar, Planic, Momcilovic, Morais - Ov. Popescu, Filip - Man, Moruţan, Teixeira - Gnohere

Dinamo: Penedo - Corbu, M. Popescu, Katsikas, Popovici - Hanca, May Mahlangu, Nistor - Sorescu, Axente, Salomao



FCSB - Dinamo este programat duminica seara, pe National Arena, de la 21:00.

