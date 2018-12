Anul fotbalist intern 2018 se încheie sâmbătă cu un mare derby. Joacă în acest ultim meci FCSB, locul 2 în clasamentul la zi din Liga 1 şi CFR Cluj, locul 1 şi campioana “en-titre” a României.

Meciul se joacă în această seară, pe Arena Naţională, cu începere de la ora 20:00. Ultimul meci al etapei a 21-a va fi televizat în direct de Digi Sport, Telekom Sport şi Look Sport, iar arbitrajul va fi asigurat de Sebastian Colţescu. Meciul are o miză importantă având în vedere că înaintea disputării lui, cele două echipe sunt despărţite de doar 3 puncte, CFR are 43, iar FCSB 40.

