Duminica, 29 Aprilie, 23:11

Bogdan Planici (26 de ani) și Mihai Pintilii (33 de ani) îndeamnă la calm după egalul cu CFR Cluj, scor 1-1.

CE URMEAZĂ Etapa a 8-a: CFR - Craiova, Iași - FCSB // Etapa a 9-a: Astra - CFR, Craiova - FCSB // Etapa a 10-a: FCSB - Astra, CFR - Viitorul "Am rămas lideri, dar titlul se va juca până în ultima etapă. Trebuie să luăm fiecare meci în parte. Sper să scoatem maximum din meciul de la Iași. La pauză l-am întrebat pe Istvan Kovacs de ce am primit galbenul din prima repriză. Mi-a explicat, am înțeles, apoi nu am avut...