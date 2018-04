Duminica, 29 Aprilie, 22:55

Dan Petrescu își felicită jucătorii după egalul cu FCSB, 1-1, care îi poate costa titlul în Liga 1.

Vezi AICI meciul TEXT! Vezi AICI VIDEO cu cele mai importante faze!

Vezi AICI cele mai tari FOTOGRAFII de la meci! "La fel ca și în meciul din play-off, am primit gol la ultima fază. Știam că sunt foarte buni în faza ofensivă și că sunt favoriți la titlu. Prima repriză a fost un 0-0 fără ocazii de gol. În partea secundă, după ce am marcat golul, am avut două situații bune să închidem jocul.

Golul lor a venit la primul șut pe poartă trimis de FCSB în partea secundă. Îmi felicit jucătorii. Au arătat că au caracter, au... citeste mai mult