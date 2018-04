Luni, 23 Aprilie, 11:57

FCSB și CFR Cluj se joacă duminică, de la ora 20:45. Cele două echipe se află în fruntea play-off-ului Ligii, iar echipa roș-albastră are două puncte în plus față de clujeni.

Oficialii FCSB au trimis o cerere către CFR Cluj pentru ca meciul de duminică să fie condus de o brigadă din străinătate. Clujenii, prin Bogdan Mara, directorul sportiv al echipei, au declarat că sunt de acord, dar doar dacă arbitrul este din primele cinci campionate ale Europei și are ecuson FIFA.

"Da, am primit o cerere de la FCSB prin care solicită un arbitru străin. Noi suntem de acord, dar vrem... citeste mai mult

acum 58 min. in Sport, Vizualizari: 23 , Sursa: Gazeta Sporturilor in