Duminica, 01 Aprilie, 22:53

Nicolae Dică, antrenorul celor de la FCSB, e nemulțumit că echipa sa nu a reușit să marcheze golul doi după ce Poli Iași a rămas în inferioritate și speră la o îmbunătățire a jocului elevilor săi.

"Nu mă așteptam să avem o partidă atât de grea, dar nu am reușit să marcăm și ne-am făcut jocul greu. Știam că cei de la Iași sunt foarte buni pe contraatac. Din păcate, au fost momente din joc în care nu am putut să-i oprim. Am avut 3-4 ocazii mari de a marca, dar din păcate nu am fructificat. Probabil nu se supăra nimeni dacă era 3-0 în minutul 30.

Cel mai important e că am...

