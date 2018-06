Viitorul, a doua victorie consecutiva la juniori A Dupa victoria categorica obtinuta in etapa trecuta, pe teren propriu, scor 7 - 4 in fata celor de la Ariesul Turda, juniorii A de la Viitorul Zalau au obtinut duminica, in deplasare, a doua victorie...

Magazin Salajean, 9 Noiembrie 2011