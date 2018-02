FC Botoșani reia lupta pentru play-off cu un adversar misterios: Nu avem nici un meci cu ei

FC Botoşani va întâlni duminică, ora 18:00, pe teren propriu, formaţia Juventus Bucureşti, ultima clasată în Liga 1. Jucătorii lui Costel Enache sunt condamnaţi să câştige toate cele trei puncte pentru a-şi păstra şansele la play-off.



Costel Enache, antrenorul principal al FC Botoşani, spune că îi este greu să pregătească acest meci deoarece nu are suficiente informaţii despre adversar.

„Va fi un meci dificil prin prisma faptului că adversarul prezintă foarte multe schimbări. Antrenori noi, foarte mulţi jucători noi. Foarte greu am putut să culegem informaţii despre adversar. Nu am putut lua nicio înregistrare video a... citeste mai mult

