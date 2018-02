FC Botoşani se poate consola cu faptul că depinde doar de propriile forţe pentru a termina între primele şase. Asta pentru că are meci direct cu Viitorul lui Hagi, chiar runda viitoare. În cazul unui succes, ar urma să treacă peste actuala campioană, iar o nouă victorie cu Gaz Metan, în ultima etapă, ar consfinţi calificarea. Evident, drumul este unul greu, consideră Cornel Șfaițer, președintele lui FC Botoșani.

"Suntem dezamăgiți. Nu am arătat bine pe final în ultimele trei jocuri. Ne-am întărit, dar vedeți și dvs. că nu ne îndeplinim obiectivele. Puteam să luăm două puncte în plus cu Juventus, dar n-a fost să fie, așa s-a petrecut și la Iași...

