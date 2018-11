Căpitanul Andrei Burcă a acuzat o accidentare în meciul pe care moldovenii l-au pierdut cu 1-5 pe teren propriu runda trecută cu CFR Cluj și a devenit indisponibil pentru jocul de la Tg. Mureș, medicii recomandându-i o pauză de două săptămâni.



În aceste condiții locul lui Burcă pe teren va fi luat în central defensive de jucătorul Under 21 Andrei Chindriș.





În plus, Andrei Dumitraș s-a accidentat la unul dintre antrenamentele echipei din această săptămână, iar prezența sa pe teren contra celor de la Hermannstadt stă sub semnul întrebării, scrie Cancan.



Pe lângă cei doi jucători amintiți, Costel Enache nu va putea... citeste mai mult

