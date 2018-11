Antrenorul Liviu Ciobotariu (47 de ani) a preluat, azi, banca tehnică a echipei de fotbal FC Botoşani, în urma unor negocieri cu finanţatorul clubului moldovean, Valeriu Iftime.

Ciobotariu, care îl înlocuieşte în funcţie pe Costel Enache, cel mai probabil noul antrenor al Astrei, va avea un contract pe cel puţin un an şi jumătate, iar obiectivul său va fi redresarea echipei. El a declarat, într-o conferinţă de presă, că a preluat FC Botoşani într-un moment greu, echipa aflându-se pe locul al 12-lea al campionatului.

„Acum două săptămâni am venit din Arabia Saudită şi, bineînţeles, am fost plăcut surprins şi vreau să mulţumesc...

