Actiuni de spionaj in lupta pentru sefia PD L Iasi 1 Alegerile pentru presedintia PD-L Iasi par sa aiba anul acesta o miza mult mai mare decat in tururile din anii anteriori. Taberele intrate in competitie arunca in lupta tehnici de intimidare cum...

Buna ziua Iasi, 22 Septembrie 2011