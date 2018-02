Biroul Federal de Investigaţii e sub tirul criticilor, după ce s-a aflat că autorităţile din Florida ştiau, de mai bine de un an, că tânărul, care miercuri a ucis 17 oameni, are porniri criminale. Nikolas Cruz, în vârstă de 19 ani, a împuşcat mortal 14 adolescenţi şi 3 profesori de la liceul de unde fusese exmatriculat.

FBI, sub tirul criticilor EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link: În 2016, Cruz a postat pe o rețea de socializare o filmare în care se tăia pe mână. Și scria că vrea să cumpere o armă.

Într-o altă postare, mai veche, comentase "vor muri copii"....

