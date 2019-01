BREF… Pe retelele de socializare, o fotografie facuta in aceasta dimineata in care mai multi caini fara stapan, traverseaza regulamentar strada, parand foarte hotarati sa ajunga in audienta la Primaria de peste drum, a starnit reactii contradictorii. Unii s-au aratat consternati de faptul ca, in 2019, “hoardele” de patrupezi circula nestingherite prin centrul unui municipiu, iar altii au apreciat inteligenta animalelor de a traversa strada pe “zebra”, asa cum nu toata lumea o face. Intre parertile impartite, ramane realitatea, potrivit careia Barladul este napadit de maidanezi. Primarul a tot incercat ba o solutie, ba alta, numai ca i-au sarit in cap... citeste mai mult

