Inter si Palermo au remizat 4-4 in cel mai spectaculos meci al etapei. Nu doar golurile si rezultatul au facut deliciul publicului, ci si faza in care Obi a aterizat in zapada, dupa ce nu s-a mai putut opri la marginea terenului! E greu tare de jucat...

Buna ziua Iasi, 9 Februarie 2012