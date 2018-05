Francesco Totti nu este adorat doar de lumea fotbalului, ci şi de jucătorii de tenis! Fostul căpitan al Romei a mers vineri seară ca spectator la turneul de la Foro Italico, iar un cunoscut tenismen şi-a arătat respectul faţă de Francesco printr-un gest superb.

Alexander Zverev, al treilea jucător din clasamentul ATP, i-a oferit "regelui" Totti un cadou după partida cu David Goffin de la Roma. La finalul sfertului de finală câştigat de Alexander cu 6-4, 3-6, 6-3, neamţul s-a dus direct la loja în care se afla Francesco, dăruindu-i racheta sa.

When the fans show you love, give it right back!

Well played, Sascha!