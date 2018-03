Fundaşul Barcelonei, Gerard Pique, a postat un articol în "The Players Tribune", în care vorbeşte despre relaţia pe care o are cu jucătorii Realului. Campion mondial în 2010, Pique recunoaşte că a creat un grup pe Whatsapp, dedicat internaţionalilor spanioli de la Barcelona şi Real Madrid, în care vedetele din La Liga se întrec în glume şi ironii.

"La începutul acestui sezon, când eram deja la 8 sau 9 puncte în faţa lui Real Madrid în campionat, am creat un grup special pentru unii dintre fotbaliştii din naţionala Spaniei care joacă la Real Madrid şi la Barcelona.

Dacă citeşti... citeste mai mult