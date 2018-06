Fata de 11 ani, data disparuta, a fost gasita teafara in judetul Bihor

Piros Julia, minora de 11 ani, din Zalau, data disparuta de familie in data de 12 iunie, a fost gasita vineri, 22 iunie. Dupa 10 zile de cautari, anchetatorii au dat de urma fetei si au elucidat misterul disparitiei care a fost, de fapt, o plecare benevola de acasa.

"Piros Julia, minora de 11 ani, din Zalau, plecata de acasa in mod voluntar, la data de 12 iunie a.c., a fost gasita vineri, 22 iunie a.c., de politistii din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale-Compartimentul Urmariri, in judetul Bihor.

