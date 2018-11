Fata bătută din Zagra a ajuns, în această seară, la spital ”Florina s-a simțit rău, în această seară, și a trebuit să chemăm ambulanța pentru a o duce la spital. O doare capul și are amețeli așa că nu am avut ce face și am decis să cerem ajutorul salvării”, ne-a declarat telefonic, în urmă cu câteva momente, Maria Pinti - nașa copilei ce a fost bătută cu bestialitate de două eleve, vineri, la Năsăud. Femeia este cea care are grijă de Florina, până la întoarcerea tatălui fetei acasă, el fiind plecat la muncă prin țară. ”Oricum, cele două bătăușe vor plăti pentru brutalitățile lor animalice, întrucât, fata, însoțită de... citeste mai mult

acum 44 min. in Locale, Vizualizari: 25 , Sursa: Mesagerul in