Vânzările produselor sub marca Zee Lane, brandul propriu al Fashion Days, cel mai mare retailer online de modă de pe piaţa locală, au generat în primele şase luni de anul trecut 10% din veniturile totale înregistrate de maga­zinul online de fashion, estimarea pentru final de an fiind de 12%.

În primele nouă luni ale anului trecut, veniturile Fashion Days de pe piaţa locală s-au situat la 126 milioane lei, în timp ce la nivel de grup (plus Ungaria şi Bulgaria) acestea s-au ridicat la 210 milioane lei.... citeste mai mult