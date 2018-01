Fashion Days. Ce buget au alocat romanii pentru haine si accesorii in a doua jumatate a anului 2017 Romanii continua sa isi doreasca produse vestimentare, incaltaminte si accesorii de la branduri de top, astfel ca si-au marit bugetul mediu pe care l-au alocat, de la 150 de lei, in perioada ianuarie-iunie, la 245 de lei per produs, in intervalul iulie-decembrie 2017. In a doua jumatate a anului trecut, clientii Fashion Days au inclus peste 2,3 milioane de produse, in valoare de peste 560 de milioane de lei, in sectiunea FAVORITE, cu 38% mai multe decat in primele 6 luni.

Cele mai dorite branduri de catre clientii Fashion Days Romania au fost United Colors of Benetton, Zee Lane Denim si Puma, citeste mai mult