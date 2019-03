Farul l-a prezentat oficial pe Surdu

Romeo Surdu a surprins prin venirea la Farul Constanţa, aflată în acest moment pe loc retrogradabil, 17, în Liga 2.

Fostul atacant al lui CFR Cluj, Steaua şi Rapid a jucat ultima oară în Moldova, pentru Milsami Orhei, şi ar fi preferat să-şi continue cariera tot în străinătate. „Am aşteptat foarte mult să plec, vă zic sincer, în străinătate. N-am mai plecat şi atunci am fost sunat de patronul echipei, de conducerea echipei şi m-au întrebat dacă îmi doresc să vin să-i ajut. Şi am decis să nu mai aştept alte oferte din străinătate şi am decis să vin să ajut Farul. În primul rând, obiectivul e să ne salvăm de la retrogradare. Este cel... citeste mai mult

