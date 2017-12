Luminile lor licăresc în noapte, la intervale regulate de timp, străpung negura și reprezintă un reper dătător de speranță pentru cei ce rătăcesc pe mișcătoarele cărări de ape. Vorbim despre farurile fără de care navigația din toate timpurile ar fi de neconceput. Așa cum e și farul Constanța, far de aterizare, care străpunge ceața și întunericul de aproape șase decenii.



Un far călăuzitor, trainic înălțat pe pământ, este o condiție sine qua non pentru orașele portuare, iar Constanța nu face excepție de la această regulă. Nu trebuie uitat că Farul Genovez s-a aflat pe vechea stemă a Constanței, alături de... citeste mai mult