Clasa C facelift (foto) este disponibil cu o motorizare cu sistem micro-hibrid, iar în scurt timp, nemții vor introduce și o variantă plug-in hybrid. Oficialii constructorul din Stuttgart afirmă că nu există planuri și pentru un Clasa C 100% electric. Christian Frueh, inginer-șef în cadrul Mercedes-Benz, spune că în viitorul apropiat vom face cunoștință cu un sedan de clasă medie dezvoltat sub brandul electric EQ.

Surse apropiate companiei spun că modelul ar urma să ajungă pe piață în 2022. Aceeași rețetă... citeste mai mult

azi, 11:45 in Auto, Vizualizari: 50 , Sursa: Automarket in