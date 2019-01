Conducătoarea consevatoare i-a anunţat luni pe deputaţi că încearcă să discute din nou cu Uniunea Europeană (UE) despre ”plasa de siguranţă” (”backstop” în engleză) menită să evite reimpunearea unei frontiere fizice între cele două Irlande. ”Ziua cârtiţei (o trimitere la filmul ”Groundhog Day”): deputaţii şi mediile de afaceri uniţi pentru a condamna planul B al Brexitului lui May care este tot planul A”, a ironizat The Independent pe site. Însă tonul general în presa britanică marţi viza mai ales ipoteza unui al doilea referendum. The Guardian insistă asupra refuzului premierului... citeste mai mult

azi, 09:30 in Externe, Vizualizari: 19 , Sursa: Adevarul in