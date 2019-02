Aveți încredere? Nu! Dar incertitudini? Cât cuprinde! Ca să explicăm, încrederea consumatorilor se plasează la nivelurile de jos și cu ea e asociată achiziția de bunuri durabile. În schimb, gradul de incertitudine din economie - cu surse din sfera fiscală și legislativă - reprezintă un determinant suplimentar al parcursului descendent al activității investiționale, după cum am văzut într-un document recent.

În context regional, intensitatea investițională a companiilor, care se exprimă în investiții pe angajat, se plasează sub nivelul din Bulgaria, și mult sub cel din Cehia, Polonia sau Ungaria. De ce e important acest indicator? Fiindcă prosperitatea... citeste mai mult