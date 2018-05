Duminica, 06 Mai, 10:29

CFR Cluj a câștigat cu emoții meciul cu U Craiova, 1-0, după ce oltenii au ratat un penalty în ultimul minut.

După meciul care i-a dus pe clujeni pe locul 1, peste FCSB, care are un meci în minus, fundașul Cristi Manea a dezvăluit mesajul dur pe care Dan Petrescu l-a transmis după egalul cu rivala roș-albastră.

"După meciul cu Steaua, Mister ne-a spus «care vreți să mergeți în continuare cu mine, rămâneți în vestiar! Care nu, puteți să plecați!».

Este păcat să dăm acum cu piciorul la tot ce am făcut până acum, la tot ce am construit un an. Cred că merităm un trofeu", a declarat Cristi Manea la TV Digi Sport.