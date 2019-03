La data de 20 ianuarie, ora 21:10, politisti din cadrul Biroului Ordine Publica l-au depistat pe un barbat, in varsta de 39 de ani, din judetul Buzau, in timp ce conducea autoturismul pe Bulevardul Dorobantilor, sub influenta bauturilor alcoolice....

Info Braila, 23 Ianuarie 2017