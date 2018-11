Larissa are 6 ani şi 4 luni, este plină de viaţă, elevă în clasa 0 şi, în plus, are un palmares de medalii de aur şi de argint la sportul ei preferat: karate. Din punct de vedere al sănătăţii, este un copil perfect, dar nu a fost întotdeauna aşa. Când nici nu apucase încă să se nască, fetiţa a primit o a doua şansă la viaţă. „Data de 30 aprilie va fi o dată greu de uitat pentru noi. Eram însărcinată în 27 de săptămâni şi am avut o criză de hernie inghinală“, îşi începe povestea Ioana Angiletta, mama Larissei. Cum locuia în Timişoara, a mers la spitalul din acel oraş. „M-a văzut cel mai bun medic din zonă, ca să spun aşa. M-a consultat şi a pus un diagnostic corect şi foarte rar –... citeste mai mult

