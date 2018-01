„Ei stau de ceartă şi ne-au lăsat iar fără guvern!”

PSD îşi dă jos al doilea guvern în decurs de un an! După scenariul Grindeanu, şi Mihai Tudose a fost forţat să plece din funcţia de premier. Cu demisie, e drept, nu prin moţiune, dar probabil că istoricii vor căuta mult să mai găsească un partid care să-şi prăbuşească astfel propriile guverne. Pe fondul uluielii generale (deşi, să fim drepţi, semnale ale războiului dintre Liviu Dragnea şi Mihai Tudose nu lipseau), PNL se vrea la guvernare, Iohannis se cruceşte, fostul premier Cioloş vorbeşte despre anticipate, mulţi social-democraţi aplaudă, alţii sunt stană de piatră… Cine are de pierdut? Ţara, evident!

