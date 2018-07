Fara autostrazi si cai ferate, Guvernul reuseste sa calatoreasca in timp Hotarat lucru: singurii oameni care gasesc ceea ce cauta sunt aia care cauta greseli. La noi, vanatoarea de noduri in papura este sport national, insa, cand vine vorba despre bambus, nodurile sar in ochi.

Astazi, la Palatul Cotroceni, prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila, a avut o intrevedere cu presedintele Romaniei, Klaus Werner Iohannis.



Intrucat niciunul nu face eforturi pentru camuflarea antipatiei reciproce si a pozitiilor si conceptiilor diametral opuse despre orice, in mod evident, temele de discutie dintre ei sunt atat de arzatoare incat ar putea reaprinde spirite si...