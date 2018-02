• vernisajul expoziţiei de quilling va avea loc sâmbătă, 24 februarie, la Casa Memorială “Petre Ştefănescu-Goangă”



Casa de Cultură a Municipiului Brăila şi Quilling by Monica organizează sâmbătă, 24 februarie 2018, vernisajul expoziţiei de quilling intitulată “Fantezia Florilor”, unde vor putea fi admirate lucrările realizate de artista Alina-Andreea Perianu.

Vernisajul are loc la Casa Memorială “Petre Ştefănescu-Goangă”, de la ora 13.00.

Alina-Andreea Perianu are 12 ani şi învaţă la Şcoala Gimnazială “Ion Băncilă” şi a descoperit quilling-ul anul trecut, fiind fascinată, din prima clipă, de arta răsucirii hârtiei. Primele sale lucrări au reprezentat mici... citeste mai mult