Fantana cinetica va fi functionala in urmatoarele zile

Dupa cum putem observa, un simbol al orasului, fanata cinetica, nu a fost pusa in functiune pana in momentul de fata. Asta se intampla din cauza unor defectiuni ale fantanii, pe care nici CUP Dunarea si nici contructorul, care s-a ocupat de reabilitarea fantanii, nu au dorit sa le remedieze aruncand vina unul pe celalalt.

Dar iata ca intr-un final, se pare ca problema s-a rezolvat iar fantana va fi functionala in urmatoarele zile.

"Zilele urmatoare fantana va fi functionala. A existat o neintelegere intre constructor si CUP Dunarea. Constructorul a platit! A dat comanda de... citeste mai mult

