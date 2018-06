"Aştept cu nerăbdare evenimentul Tennis on the Thames. Dacă sunteţi în Londra, veniţi să vedeţi toate jucătoarele din WTA. Sper să ne vedem acolo! ", a scris Simona Halep pe Twitter.

Mai mulţi fani români au răspuns invitaţiei şi s-au prezentat la întâlnirea cu liderul mondal, însă Simona n-a mai apărut. Nu se ştie deocamdată din ce motiv.

Au fost prezente în schimb Serena Williams, Caroline Wozniacki, Petra Kvitova, Garbine Muguruza, Elina Svitolina şi multe alte jucătoare. Evenimentul a avut ca subiect emaniciparea femeilor.



Serena Williams a fost prezentă la eveniment

Mesajul Simonei Halep pe Twitter

I’m really looking forward to... citeste mai mult

azi, 12:01 in Sport, Vizualizari: 35 , Sursa: Adevarul in